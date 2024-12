Sceny przed meczem Polonia Warszawa – Wisła Kraków. Żenujące zachowanie

Zamiast minuty ciszy, z trybun prowadzono doping dla Polonii, czym skonsternowani wydawali się nawet piłkarze "Czarnych Koszul". Z trybun dało się słyszeć także pojedyncze nawoływania do milczenia, ale również krzyki, które specjalnie miały zakłócić minutę ciszy. Wszystko dlatego, że Brychczy przez 70 lat związany był z Legią.

Z kolei dla reprezentacji Polski Brychczy rozegrał 59 spotkań, co plasuje go na 40. miejscu w klasyfikacji wszech czasów . Dla kadry zdobył 19 bramek.

Polonia pokonała Wisłę i awansowała do ćwierćfinału PP

We wtorek przy Konwiktorskiej kibice byli świadkami bardzo ciekawego spotkania. Wisła do przerwy prowadziła już 2:0, ale w drugiej części gospodarze straty odrobili w przeciągu minuty i regulaminowy czas zakończył się remisem.

W dogrywce krakowianie mieli wielką szansę na przechyleni szali na swoją korzyść, ale w 105. minucie Mateusz Kuchta obronił rzut karny wykonywany przez Angela Rodado. Skuteczniejszy był za to Bartłomiej Poczobut, który po rzucie wolnym z bliska skierował piłkę do siatki i dał Polonii awans do ćwierćfinału PP.