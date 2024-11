Sensacyjne wieści z Hiszpanii, Real Madryt jednak wyprzedził Barcelonę. Mbappe już świętuje

Real Madryt uprzedził Barcelonę. Media: Alphonso Davies wybrał "Królewskich"

FC Barcelona i Real Madryt rywalizowały o transfer Alphonso Daviesa, który od dłuższego czasu przymierza się do odejścia z Bayernu Monachium. Kanadyjczyk swego czasu postrzegany był jako najlepszy lewy obrońca na świecie, a jego notowania wciąż są bardzo wysokie. Wszystko wskazuje na to, że "Los Blancos" udało się przekonać go do przenosin.