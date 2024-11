Nokaut w Premier League. Fabiański porównany do Tysona. Nie mają dla niego litości

Szalenie ciekawie zapowiadały się listopadowe derby Londynu pomiędzy West Hamem a Arsenalem. Zespół Łukasza Fabiańskiego jest nieobliczalną drużyną, co doskonale pokazały poprzednie mecze. Wygrane nad Newcastle oraz Manchesterem United nie wzięły się w końcu znikąd. "Kanonierzy" z kolei mają mistrzowskie aspiracje i chcą po raz kolejny znaleźć się na szczycie angielskiej piłki. I w sobotę dobitnie to udowodnili. Potyczkę najlepiej można podsumować słowem "deklasacja". Przyjezdni momentami robili co chcieli i główną arenę zmagań igrzysk olimpijskich 2012 opuścili z trzema punktami do tabeli, triumfując aż 5:2

Reklama