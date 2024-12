Robert Lewandowski w centrum burzy, już wydali werdykt. "To skandaliczne"

Eksperci wydali werdykt ws. Lewandowskiego. "Pominięcie go to skandal"

Mimo świetnej formy i bitych regularnie rekordów Lewandowski nie znalazł uznania w oczach FIFA. Kapitan reprezentacji Polski został pominięty na liście nominowanych do nagrody FIFA The Best. Nie zdecydowano się także wyszczególnić jego kandydatury w kategorii dla najlepszego zawodnika, co przez wielu dziennikarzy zostało przyjęte za decyzję skandaliczną.