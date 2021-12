Radosław Kawęcki: Ciężka praca, wytrwałość i systematyczność. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Ciężka praca, wytrwałość i systematyczność doprowadziły mnie do miejsca w którym jestem i tego, że do tej pory mogłem wywalczyć cztery złote medale na mistrzostwach świata na krótkim basenie - powiedział tuż po przylocie do kraju Radosław Kawęcki. W zakończonych właśnie mistrzostwach świata w Abu Zabi zdobył złoty medal na 200 metrów stylem grzbietowym.