Donald Trump działa bez hamulców. "To budzi strach w USA i na świecie"

Po wejściu w życie kolejnej transzy ceł Donalda Trumpa i jego wystąpieniu w Kongresie USA, podczas którego amerykański przywódca zdawał się sugerować, że partnerzy handlowi nie mają co liczyć na złagodzenie podejścia w sprawie ceł, giełdy na całym świecie krwawią.

W środę 9 kwietnia minutę po północy czasu wschodnioamerykańskiego weszły bowiem w życie podwyższone stawki ceł na towary z krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają deficyt handlowy. Wśród nich jest 20-procentowe cło na produkty z UE oraz 84-procentowe cło na import z Chin, które zwiększa łączną stawkę celną dla Państwa Środka do 104 procent. Reklama

Oliwy do ognia dolewa ewidentny brak koncyliacyjności Trumpa. Podczas wystąpienia w Kongresie USA amerykański przywódca prześmiewczo wypowiadał się o rozmowach ze światowymi przywódcami, którzy chcą negocjować z nim zniesienie ceł. Dodał, że "niekoniecznie chce pójść na układ" z krajami, które teraz są skore do rozmów. Takie podejście zwiastuje możliwe dalsze zaostrzenie wojen handlowych.

Wiele krajów zapowiedziało działania odwetowe, co tylko zaostrzy sytuację i może doprowadzić do recesji.

- Nie ukrywam, że przed wyborami w USA było wiele optymizmu, jeżeli chodzi o to, co Trump może zrobić. W wielu sprawach nie można było się z nim nie zgodzić. Demokraci przed wyborami skupili się na sprawach, które nie były aż tak ważne dla ludzi, a na tym "jechał" Trump. Oczywiście sprawy równouprawnienia i poszanowania mniejszości to nie były sprawy nieważne, ale jednak w tym momencie nie były to sprawy najważniejsze - powiedział w rozmowie z Interia Sport Mariusz Podkościelny, dwukrotny polski medalista mistrzostw Europy w pływaniu (1989), a także dwukrotny olimpijczyk i były rekordzista olimpijski, który od lat 80. ubiegłego wieku mieszka i pracuje w USA. Reklama

Kiedy zaczęły się rządy Trumpa, to od początku widać było, że zaczyna mieszać. Z niektórymi sprawami ludzie się zgadzali, z innymi nie. Po cichu jednak każdy miał nadzieję, że jednak jakoś to będzie. Czarę goryczy przelała jednak sprawa transzy ceł. Wystarczy spojrzeć na rynek, jak on zareagował. Początkowo rynki zanotowały niewielkie spadki. Ludzie sądzili, że nie będzie to drastyczna sytuacja. Tymczasem okazało się zupełnie inaczej. Cła nie zostały nałożone, jak w poprzedniej kadencji, tylko na Chiny, ale na cały świat i to w tym samym czasie. Po tych decyzjach rynek poszedł w górę, ale na końcu dnia spadł poniżej pozycji wyjściowej. To są straszliwe wahania. Dla rynku, ekonomistów i inwestorów Trump jest nieobliczalny. Przez to zaczyna się chwiać cały rynek, kiedy nagle okazuje się, że nie ma jasnych reguł gry. Trump zresztą w ogóle nie stosuje żadnych reguł gry ~ dodał.

Podkościelny zauważył, że w główną rolę w prezydenturze Trumpa odgrywa jego wielkie ego.



- To jego ego w pewnym momencie zaczyna podejmować decyzje. Ludzie zaczynają się martwić tym, czy są one podejmowane przez prezydenta USA, który myśli o Stanach Zjednoczonych, czy jednak przez jego wybujałe ego - dostrzegł nasz były znakomity pływak, który w USA pracuje jako trener.

Jak bumerang wracają słowa Ronalda Reagana

Zupełnie nowego znaczenia zaczynają w tej sytuacji nabierać słowa Ronalda Reagana, byłego prezydenta USA, odnośnie ceł z 1987 roku.

- Gdy ktoś mówi: nałóżmy cła na import zagraniczny, wygląda to tak, jakby postępował patriotycznie, chroniąc amerykańskie produkty i miejsca pracy. I czasami działa to przez krótki czas. Wysokie cła nieuchronnie prowadzą do odwetu ze strony obcych krajów i wywoływania zaciekłych wojen handlowych. Rezultatem jest coraz więcej ceł, coraz wyższe bariery handlowe i coraz mniejsza konkurencja. Więc wkrótce z powodu sztucznie zawyżonych cen przez cła, które dofinansowują nieefektywność i złe zarządzanie, ludzie przestają kupować. Wtedy dzieje się najgorsze: rynki kurczą się i upadają, firmy i gałęzie przemysłu zamykają się, a miliony ludzi tracą pracę - mówił Reagan. Reklama

Reagan przywoływał przykład lat 30. XX wieku, gdy wprowadzone podczas wielkiego kryzysu cła przyczyniły się do pogłębienia gospodarczego marazmu.

- W tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, nie ma wygranych. Są rzeczywiście kraje, które ograniczają możliwości USA. Trump patrzy na to przede wszystkim z punktu widzenia deficytu. Uważa, że nie inny kraj nie może zarabiać na USA. Tyle że mamy wolny rynek i jeśli ktoś ma potrzeby, to kupuje, jeśli ma możliwości. W takiej wymianie nie osiągnie się nigdy równowagi, jeśli mamy do czynienia z krajami, które nie mają takich potrzeb i możliwości kupna, jak USA. Na to zwracają uwagę ekonomiści, ale oni nie mają dostępu do tego, który podejmuje decyzje - mówił Podkościelny.

Szykują się "krwawe" wybory w USA. "Trump działa bez żadnych hamulców, to budzi strach"

Nasz były pływak zauważa, że pewnie w sytuacji, w jakiej teraz znalazły się Stany Zjednoczone, to wynik wyborów prezydenckich, mógłby być zupełnie inny, gdyby one odbywały się niebawem.

- Jeśli tak dalej pójdzie, to wybory do Kongresu w listopadzie 2026 roku mogą być najbardziej krwawymi dla jednej i drugiej partii. Największe banki inwestycyjne podniosły alert związany z możliwością wystąpienia recesji w USA. Jeśli do tego dojdzie, to marka Trumpa i Republikanów straci tak, jak nigdy wcześniej - zauważył 57-latek. Reklama

Kiedy Trump rządził ostatnim razem, to miał wówczas wokół siebie ludzi, którzy mówili mu "nie". Teraz otoczył się tylko i wyłącznie takimi ludźmi, którzy się z nim zgadzają. To oznacza, że działa bez żadnych hamulców. I to budzi strach w USA i także na świecie. Wiele osób, które popierają Trumpa, uznają Władimira Putina za partnera i już samo to w sobie jest straszne ~ zakończył Podkościelny, który w USA przez pewien czas uczył historii.

Mariusz Podkościelny - kim jest?

Były pływak kończył bowiem nauki polityczne i historię. Z racji tego, że wychowany był w komunizmie w Polsce, to zaproponowano mu w Stanach Zjednoczonych, by uczył w liceum właśnie o okresie zimnej wojny.



Podkościelny był dwukrotnym finalistą igrzysk olimpijskich w Seulu (1988). Był tam piąty na 400 i 1500 metrów stylem dowolnym. Rekord Polski - 15.11,19 sek., jaki wówczas ustanowił na dłuższym dystansie, przetrwał aż 17 lat. Cztery lata później w Barcelonie nie wystąpił już w żadnym finale.



Na koncie ma dwa brązowe medale mistrzostw Europy w Bonn (1989) na 400 i 1500 m "kraulem".

Karierę zakończył w wieku 24 lat właśnie po igrzyskach w Barcelonie.

