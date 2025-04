Nokaut w finale i nowy rekord Polski. To jeden z najlepszych czasów na świecie

Kamil Sieradzki to multimedalista mistrzostw Europy, mistrzostw świata na krótkim basenie (25 m) i uniwersjady w pływaniu. W ostatnim czempionacie Starego Kontynentu w Belgradzie sięgnął po cztery medale. Wszystkie w rywalizacji sztafet.

Kamil Sieradzki z rekordem Polski w plywaniu

Teraz Sieradzki w imponującym stylu sięgnął po tytuł mistrza Polski w wyścigu na 200 metrów stylem dowolnym. Wygrał w czasie 1.46,02 sek. To nowy rekord Polski.

Poprzedni osiem lat temu ustanowił Kacper Majchrzak i wynosił on 1.46,19 sek. Rezultat Sieradzkiego to siódmy w tym roku wynik na świecie i szósty w Europie. Liderem światowych tabel jest Rumun David Popovici - 1.45,07 sek. Wynik ten nie dałby awansu do ostatniego finału olimpijskiego, ale byłby blisko ósemki.