Radosław Kawęcki: Do teraz mam ciarki. Wideo WIDEO |

- Do kraju wrócili polscy medaliści mistrzostw świata na krótkim basenie, które odbywały się w Abu Zabi. Złoty medal na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym wywalczył Radosław Kawęcki. Do teraz mam ciarki jak oglądałem swój wyścig - powiedział tuż po przylocie do Warszawy.