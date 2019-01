Hokej. Trener MH Automatyki Gdańsk Marek Ziętara po pokonaniu lidera. Wideo

- Można powiedzieć, że graliśmy to, co chcieliśmy. Oczywiście, przegrywaliśmy ten mecz 0-2, ale cały czas konsekwentnie, cierpliwie graliśmy to, co sobie zakładaliśmy: defensywnie, destrukcyjnie, blisko przeciwnika w neutralnej tercji, żeby nie dawać rywalom przestrzeni - podsumował trener MH Automatyki Gdańsk Marek Ziętara po pokonaniu lidera PHL Tauronu KH GKS Katowice 4-2.