PHL. Cracovia pokonała Podhale po karnych

Hokeiści Comarch Cracovii pokonali na wyjeździe po rzutach karnych Podhale Nowy Targ 3-2 w meczu 41. kolejki PHL.

Pojedynek w Nowym Targu świetnie zaczęli goście, którzy już w 1. minucie objęli prowadzenie. Do siatki "Szarotek" trafił Jiri Gula. Podhale wyrównało jeszcze w pierwszej tercji. Do stanu 1-1 doprowadził Emil Svec.



Na kolejne gole kibice czekali do trzeciej odsłony. W 42. minucie gola dla "Pasów" strzelił Marek Trvdon. Odpowiedź Podhala była błyskawiczna. Do remisu doprowadził Krystian Dziubiński.



Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. O wygranej Comarch Cracovii przesądził Gula.

Podhale Nowy Targ - Comarch Cracovia 2-3 po karnych (1-1, 0-0, 1-1 - 0-0, 0-2)

Bramki: 0-1 Jiri Gula (1), 1-1 Emil Svec (15), 1-2 Marek Trvdon (42), 2-2 Krystian Dziubiński (43). Decydujący karny: Jiri Gula.

Kary: Podhale - 16, Cracovia - 8 minut. Widzów 800.