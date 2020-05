Nie żyje Karol Rakowski, hokeista ŁKS-u

Nie żyje Karol Rakowski, jeden z najbardziej zasłużonych hokeistów Łódzkiego Klubu Sportowego. Miał 75 lat.

Rakowski był wychowankiem ŁKS-u. W 1962 roku zajął wraz z drużyną trzecie miejsce w mistrzostwach Polski juniorów, a po służbie wojskowej w Legii grał już bez przerwy związany z łódzką drużyną.

W ŁKS-ie grał przez 14 sezonów (1964-77), a jego kolegami z szatni byli choćby Walery Kosyl, Kazimierz Chodakowski, Krzysztof Białynicki, Adam Kopczyński, Józef Stefaniak, Jerzy Potz i Leszek Lejczyk.



- To był najlepszy okres w historii ŁKS: na mecze przychodziło po sześć tysięcy widzów, drużyna zaliczała się do ligowej czołówki, a jej najlepszy wynik to brązowy medal ligi w sezonie 1970/71 - zaznaczył Wojciech Filipiak, nestor łódzkich dziennikarzy, który poinformował nas o śmierci Karola Rakowskiego.



- Był on jednym z najbardziej zasłużonych hokeistów ŁKS, choć z pewnością nie był tak znany, jak jego koledzy-reprezentanci - dodał.



Pogrzeb śp. Karola Rakowskiego odbędzie się w najbliższy czwartek (21 maja) o godzinie 12 na cmentarzu na Retkini w Łodzi.