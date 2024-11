Siódemka 12. serii ORLEN Superligi

Znalazł się w piątce bramkarzy, którzy mają szansę pojechać na mistrzostwa świata. 22-latek zatrzymał Energę MKS Kalisz . Dobrze współpracował z defensywą. Zanotował 16 obron, co dało mu 55-procentową skuteczność. W końcówce zastąpił go Mateusz Lelek, który również błysnął. Odbił sześć z dziesięciu rzutów.

Miał idealnie nastawiony celownik z siódmego metra w meczu z Industrią Kielce . PGE Wybrzeże postraszyło faworyta. 24-latek zdobył dziewięć bramek, z czego aż osiem z rzutów karnych. Zanotował stuprocentową skuteczność. Popisał się szerokim wachlarzem rzutowym. Gospodarze mogą tylko żałować, że po raz szósty nie doprowadzili do konkursu "siódemek".

Trzeci mecz z rzędu, w którym dzielił i rządził na boisku, notując przy tym zapis zbliżony do handballowego double-double. Tym razem poprowadził Rebud KPR Ostrovię do triumfu nad Górnikiem Zabrze. Zaliczył dziewięć bramek i jedenaście asyst. Jeśli utrzyma taką formę, to klub z Wielkopolski spokojnie może powalczyć o przezimowanie na podium.