NAJLEPSZA SIÓDEMKA 11. SERII ORLEN SUPERLIGI:

24-letni Islandczyk wybił z głowy graczom Energi MKS-u Kalisz, że ci mogą powalczyć o korzystny wynik w Płocku. Na boisku pojawił się w drugiej połowie i zamurował. Zanotował dziewięć obron, co przełożyło się na 56 procent skuteczności.

W Puławach było sporo biegania, w czym mogli wykazywać się skrzydłowi. 23-latek zanotował kolejny dobry mecz pod względem wykończenia. Wykorzystał cztery z sześciu prób z akcji. Nie mylił się za to z siódmego metra. Kolejne cztery gole dołożył z rzutów karnych i był najskuteczniejszym graczem swojej ekipy.

27-latek poprowadził Zepter KPR Legionowo do pierwszego zwycięstwa w sezonie, chociaż na boisku przebywał do 46. minuty, kiedy otrzymał czerwoną kartkę. Wykluczenie nie powinno obniżać jednak oceny jego występu. Dobrze spisywał się w obronie, ale w ataku stanowił spore zagrożenie rzutowe. Zdobył siedem bramek. Do tego dołożył dziewięć asyst. Gdyby grał dłużej, zapewne te liczby byłyby tylko lepsze.