Ablacja serca, kardiochirurg w akcji. Niestety, as Polaków wypada z mundialu

W styczniu w Herning Polska zagra w fazie grupowej z Niemcami, Czechami i Szwajcarią. Do drugiej fazy turnieju awansują trzy najlepsze ekipy i już teraz widać gołym okiem, jakiego pecha Biało-Czerwoni mieli w losowaniu. Niemcy i Czesi z dwóch pierwszych koszyków - to było rozwiązanie akceptowalne. Trafienie jednak na Szwajcarów z teoretycznie najsłabszego koszyka, którzy przegrali eliminacje i dostali dziką kartę - to już jednak niefart. Ekipa Lijewskiego mogła wpaść bowiem na USA, Gwineę, Chile czy kogokolwiek innego, awans do drugiej fazy byłby właściwie pewny.

Na dodatek Polacy wystąpią w tym turnieju poważnie osłabieni - Lijewski nie ma na razie szczęścia do dużych turniejów. Na ostatnie mistrzostwa Europy w Niemczech stracił Arkadiusz Morytę, prawa strona mocno na tym ucierpiała. Zagrał wtedy za to Szymon Sićko, ale rozgrywający Industrii Kielce doznał poważnego uraz pod koniec lutego, w Opolu. I do dziś nie wrócił do gry, choć wznowił treningi.

Jego brak to mocny cios dla drugiej linii reprezentacji Polski, pokazały to ostatnie mecze kwalifikacyjne już do kolejnych mistrzostw Europy. Do tego doszedł jeszcze brak Michała Daszka - uniwersalny gracz Orlenu Wisły Płock, mogący zapełnić dziurę tak na prawym skrzydle, jak i rozegraniu, zwichnął bark w starciu Ligi Mistrzów z Fredericią. Jest już po zabiegu, do gry wróci w okolicy kwietnia lub maja.

Można powiedzieć, że Lijewskiemu wypadły dwa z czterech najważniejszych ogniw - w kadrze są bowiem Moryto i Kamil Syprzak. Aby jednak coś osiągnąć na mundialu, Polacy muszą mieć wsparcie bramkarzy. I to wsparcie często dawali Adam Morawski czy Jakub Skrzyniarz. Ten ostatni, bramkarz hiszpańskiej Bidasoi Irun, na ogłoszonej dzisiaj liście się jednak nie znalazł. Związek Piłki Ręcznej w Polsce poinformował, że w styczniu 28-letni reprezentant Polski przejdzie zabieg ablacji serca. Reklama

Ze względu na problemy zdrowotne Jakub Skrzyniarz nie zagra na Mistrzostwach Świata 2025. Bramkarz reprezentacji Polski w styczniu przejdzie zabieg ablacji serca, po którym będzie musiał pauzować przez kilka tygodni. Kuba, czekamy na Ciebie! ~ Związek Piłki Ręcznej w Polsce

Nie wiadomo jeszcze, ilu golkiperów Lijewski zabierze w styczniu do Danii. Zapewne dwóch, ewentualnie trzech. Na szerokiej liście są na razie: Jakub Ałaj, Marcel Jastrzębski, Kacper Ligarzewski, Adam Morawski i Miłosz Wałach. Patrząc na ostatnie decyzje kadrowe selekcjonera, największe szanse mają Jastrzębski i Morawski.

Polacy zaczną turniej od starcia z faworytem - Niemcami (15 stycznia). Dwa dni później zmierzą się z prowadzoną przez Xaviera Sabate reprezentacją Czech, a fazę grupową zakończą potyczką ze Szwajcarią (19 stycznia).

Szeroka kadra reprezentacji Polski

Bramkarze:

Jakub Ałaj (Gwardia Opole)

Marcel Jastrzębski (Orlen Wisła Płock)

Kacper Ligarzewski (Górnik Zabrze)

Adam Morawski (MT Melsungen)

Miłosz Wałach (Industria Kielce)

Rozgrywający:

Kamil Adamski (Ostrovia)

Jakub Będzikowski (Wybrzeże Gdańsk)

Piotr Jędraszczyk (Gwardia Opole)

Oliwier Kamiński (Gwardia Opole)

Piotr Mielczarski (BM Guadalajara)

Michał Olejniczak (Industria Kielce)

Maciej Papina (Wybrzeże Gdańsk)

Paweł Paterek (Chrobry Głogów)

Ariel Pietrasik (Kadetten Szafuza)

Jakub Powarzyński (Dessau-Rosslauer HV)

Damian Przytuła (Tatabanya)

Patryk Wasiak (Ademar Leon)

Andrzej Widomski (Gwardia Opole)

Krzysztof Żyszkiewicz (Piotrkowianin)

Obrotowi:

Bartłomiej Bis (HSC 2000 Coburg)

Dawid Dawydzik (Orlen Wisła Płock)

Antoni Doniecki (Fenix Tuluza)

Maciej Gębala (HC Erlangen)

Wiktor Jankowski (MMTS Kwidzyn)

Łukasz Rogulski (Industria Kielce)

Kamil Syprzak (PSG)

Skrzydłowi:

Mikołaj Czapliński (Wybrzeże Gdańsk)

Jan Czuwara (Zagłębie Lubin)

Marek Marciniak (Azoty Puławy)

Filip Michałowicz (Orlen Wisła Płock)

Arkadiusz Moryto (Industria Kielce)

Cezary Surgiel (Industria Kielce)

Jakub Szyszko (Górnik Zabrze)

Przemysław Urbaniak (Ostrovia)

Mateusz Wojdan (Gwardia Opole)

