Ruszyła otwarta sprzedaż biletów na Superpuchar Polski w piłce ręcznej

Ceny biletów wahają się od 15 zł dla grup zorganizowanych ze szkół i klubów sportowych do 249 zł za bilety w najwyższej kategorii. Do sprzedaży trafiły także bilety premium oraz dedykowane loże.

Najlepsi z najlepszych w walce o Superpuchar

Superpuchar Polski to starcie najlepszych zespołów piłki ręcznej w naszym kraju. Rywalizacja będzie się toczyć zarówno w wydaniu kobiecym jak i męskim. Na kibiców będą czekać dwa pełne emocji spotkania. Do walki o wyjątkowe trofeum przystąpi Mistrz Polski (zwycięzca ORLEN Superligi Kobiet i Mężczyzn), który zmierzy się z triumfatorem ORLEN Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn.

Emocje na parkiecie i w Strefie Kibica

Mocy wrażeń dostarczą nie tylko dwa mecze w Atlas Arenie, ale również szereg planowanych atrakcji w Strefie Kibica Superpuchar Park, która zlokalizowana będzie na terenie obiektu. Przez cały dzień na kibiców czekać będą spotkania z legendami szczypiorniaka, boiska do piłki ręcznej 1 na 1, bogata oferta gastronomiczna, konkursy z nagrodami oraz możliwość włączenia się w akcje charytatywne.

- Pierwsza edycja Superpucharu Polski, rozegrana 7 września tego roku, zgromadziła ponad 8 tysięcy widzów, co uczyniło to widowisko największym wydarzeniem klubowej piłki ręcznej w Polsce. W kolejnym roku celujemy jeszcze wyżej. Nie tylko jeśli chodzi o frekwencję, ale przede wszystkim poziom show i liczbę atrakcji, których będzie jeszcze więcej. Chcemy, by każdy kibic czuł, że uczestniczy w wielkim święcie piłki ręcznej. Wzorujemy się na najlepszych imprezach na świecie, takich jak Final4 Ligi Mistrzów - mówi Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o., organizatora Superpucharu Polski.