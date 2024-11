Nie rozczarowało najciekawsze spotkanie po przerwie reprezentacyjnej. KGHM Chrobry Głogów pokonał na wyjeździe Azoty Puławy 36:34. Uczestnik Ligi Europejskiej zaliczył bardzo udaną pierwszą połowę. W bramce dobrze spisywał się Rafał Stachera, a goście schodzi na przerwę prowadząc 18:14. Druga część rozpoczęła się od wyniku 7:2 dla gospodarzy, co przyniosło ciekawą końcówkę. Na kwadrans przed końcem ekipa z Dolnego Śląska osiągnęła minimalną przewagę, której już nie oddała.

- Tak wyglądają nasze mecze z Azotami. Podobnie było w ćwierćfinałach poprzedniego sezonu. Nasze drużyny sporo biegają. To wykańczające spotkania, które kończą się dużą liczbą bramek. Stworzyliśmy fajne widowisko, po którym bardzo cieszymy się z trzech punktów - powiedział Paweł Paterek, rozgrywający KGHM Chrobrego, który przed meczem odebrał nagrodę dla najlepszego zawodnika października w ORLEN Superlidze.

Bezproblemowe zwycięstwo odniosła Industria Kielce , która rozgromiła u siebie Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 48:29. Goście, przez problemy kadrowe w drugiej linii, niemal przez całe spotkanie grali siedem na sześć w ataku, czym narażali się na częste kontry i rzuty do pustej bramki. Sporo emocji było w Lubinie, gdzie PGE Wybrzeże Gdańsk pokonało Zagłębie 26:24. Podopieczni Patryka Rombla ugruntowali swoją pozycję w górnej połowie tabeli, awansując na piąte miejsce.

Kolejną przykrą niespodziankę swoim kibicom w tym sezonie sprawił Górnik Zabrze, który przegrał z Energą MMTS-em Kwidzyn 21:28. Początek meczu nie zwiastował takiego obrotu spraw. Gospodarze prowadzili już 12:6. W końcówce pierwszej części goście zaczęli jednak lepiej spisywać się w obronie, zredukowali straty do jednego gola. Po przerwie dali prawdziwy popis gry defensywnej. To oni zbudowali przewagę. Dla Górnika to siódma porażka w sezonie.