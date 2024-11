Rusza nowy program szkoleń dla sędziów i delegatów „PRO2028”

- Rozpoczęcie nowego programu szkoleń dla sędziów i delegatów to istotny krok w kierunku dalszego rozwoju i profesjonalizacji piłki ręcznej w Polsce. Wierzymy, że inwestycja w wiedzę i umiejętności osób odpowiadających za sprawiedliwy przebieg rywalizacji na boisku to klucz do budowania zaufania do naszego sportu oraz podnoszenia jego poziomu. Program ten został opracowany z myślą o zapewnieniu najnowszych standardów szkoleniowych i technologicznych, co pozwoli naszym sędziom i delegatom lepiej odpowiadać na wyzwania współczesnej gry. Jestem przekonany, że wspólnie stworzymy silniejsze i nowocześnie wykształcone środowisko sędziów i delegatów piłki ręcznej, które będzie przykładem profesjonalizmu na arenie krajowej i międzynarodowej - mówi Sławomir Szmal, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

