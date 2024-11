Hit dla Kobierek. Gnieźnianki powalczyły z mistrzyniami Polski

Zabójczy kwadrans

Derby dla Sośnicy

- Jeżeli będziemy nieskuteczni, to nie będziemy rzucać bramek, grać w piłkę ręczną i nie wygrywać meczów. Każda z dziewczyn robiła to co chciała, nie było dyscypliny. To nie była piłka ręczna, to był brud. To co zaprezentowała dzisiaj Sośnica Gliwice to była katastrofa, a my przegraliśmy z takim zespołem. Jeżeli zawodniczki nie będą zdyscyplinowane, nie mogą grać w piłkę ręczną - powiedział Ivo Vavra, trener KPR-u Ruchu Chorzów.