Mistrzostwa Europy odbędą się w Polsce. Związek się chwali, jest radosny komunikat

"Jestem na Kongresie w Wiedniu, gdzie właśnie dowiedzieliśmy się, że już za sześć lat zorganizujemy kolejne ważne wydarzenie w świecie piłki ręcznej! Bardzo cieszymy się z tego faktu, bo oznacza on wiele nowych szans na promocję dyscypliny. Będziemy chcieli wykorzystać tę szansę przede wszystkim do popularyzacji piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Będzie to także szansa dla obecnych zawodników, którzy znów będą mogli reprezentować nasz kraj podczas najważniejszych turniejów przed własną publicznością " - przekazał uradowany Sławomir Szmal.

Kibiców czekają emocje na najwyższym poziomie. Czegoś takiego dawno nie było

Świeżo upieczony prezes związku ma ogromne powody do radości. Kibice z kolei będą oczekiwać dobrego wyniku nie tylko od pań, ale także od panów. Podopieczni Marcina Lijewskiego nie należą obecnie do ścisłej światowej czołówki, lecz za kilka lat sytuacja może ulec zmianie. Oby na lepsze. Na razie nie wiadomo jakim dokładnie miastom przypadnie zaszczyt organizacji spotkań. Czasu do imprezy jest jeszcze sporo, więc fani na razie nie mają co liczyć na ekspresowe dalsze komunikaty.