Polski rewanż za hiszpańskie oszustwo. O reakcji Aleksandry Olek już jest głośno

Polska pokonała w Bazylei Hiszpanię 26:23 (14:12) po meczu pełnym emocji , ale w którym inicjatywa niemal cały czas należała do Biało-Czerwonych. Stawką był awans do drugiej fazy turnieju, naszą drużynę urządzało tylko zwycięstwo. I Polki po nie sięgnęły - w meczu, w którym pokazały pasję, wolę walki i zaangażowanie. I w którym między 28. a 57. minutą sędziowie z Mołdawii aż dziewięć razy wyrzucali je z boiska, podczas gdy Hiszpanki - zaledwie raz.

Historia z Podgoricy nie została zapomniana. Polski zostały wykiwane, w rolach głównych: Hiszpanki

Dwa lata temu w Podgoricy Polska też grała z Hiszpanią w grupie, ale wówczas - w drugiej serii. My mieliśmy już za sobą dwubramkową przegraną z Niemcami, Hiszpania zaś - wyższą z Czarnogórą. Biało-Czerwonym udało się wtedy wygrać ten zacięty bój 22:21, a ułamka sekundy zabrakło, by było to 23:21 . Po rzucie Marioli Wiertelak piłka leciała bowiem do pustej bramki, światła oznaczające koniec meczu zapaliły się, gdy owa piłka była już w polu bramkowym.

To zaś sprawiło, że po porażce Polek w ostatniej kolejce z Czarnogórą Hiszpanki i Niemki zaczęły liczyć gole w bezpośrednich starciach. Polskę mógł wyeliminować konkretny wynik, dwubramkowy triumf Hiszpanii, który najbardziej urządzał tę drużynę. Wywalczyłaby awans, ale i zabierała ze sobą do drugiej fazy Niemki i punkty za wygraną z nimi. Gdyby Hiszpania wygrała np. trzema bramkami, awans wywalczyłyby Polki, dalej liczyłoby się zwycięstwo z Hiszpanią.

- Zgadzam się, że wyglądało to na niesportowe rozwiązanie, ale dopóki nie znajdziemy innego systemu, mamy trochę związane ręce - stwierdził kilka dni później prezydent EHF Michael Wiederer. - Nie byłem w Podgoricy na tym meczu, ale widziałem oczywiście w telewizji to, co się tam wydarzyło. Każdy system rozgrywek ma jakieś słabości, w każdym sporcie już tak jest. Widzieliśmy już podobną sytuację wcześniej, gdy dekady temu Austria grała z Niemcami - stwierdził Wiederer, który jest Austriakiem. Nawiązał tu do wydarzenia z piłkarskiego mundialu w Hiszpanii, które przeszło do historii pod nazwą "Hańby w Gijón".