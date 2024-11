Sukces Polek, chwilę później mogły dostać cios w serce. Nerwowe oczekiwanie w Bazylei

Polskie piłkarki ręczne po pokonaniu 22:21 Portugalii szalenie cieszyły się w hali św. Jakuba w Bazylei - wydawało się, że jest już niemal pewna stawka ich meczu z Hiszpanią, kończącego zmagania w grupie C. Czyli: zwycięzca awansuje dalej. Tyle że po nich na parkiet wyszły Francja i Hiszpania, triumf mistrzyń świata, który urządzał Biało-Czerwone, wydawał się bardzo prawdopodobny. A jednak to Hiszpania prowadziła na początku drugiej połowy 13:10. I niemal do końca była w grze o wynik, który praktycznie eliminował Polki.