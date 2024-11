A Francja się takimi historiami nie przejmuje, wygrywa niemal z wszystkimi i w każdych warunkach. To aktualny mistrz świata i wicemistrz olimpijski, zarazem chyba główny faworyt do triumfu w tym turnieju. Bo drugi z sgigantów, Norwegia, ma trochę przemeblowany, odmłodzony skład. "Trójkolorowe" zaś kadry odmładzać nie muszą, mają ją idealnie zbilansowaną. Do Szwajcarii przyjechały wszystkie gwiazdy, zapewne we wtorek wszystkie też przeniosą się na Węgry.