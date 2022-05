Wylicytuj pamiątki po Michaelu Jordanie. Szacowany zysk to 4 mln dolarów. WIDEO WIDEO |

Dom aukcyjny Christie's szykuje się do aukcji przedmiotów należących do legendy światowej koszykówki. Gratką dla licytujących będzie m.in. karta kolekcjonerska z autografem i 5 par butów, z czasów gry Michaela Jordana w NBA. Aukcja zaczyna się 1 czerwca i trwa 2 tygodnie. Przewidywany zysk z licytacji to 4 mln dolarów.