Nie było niespodzianki. Tak jak wcześniej napisaliśmy, kolejnym laureatem Złotej Piłki został Luka Modrić. W 63. plebiscycie France Football zdobył w sumie 753 punkty i okazał się lepszy od Cristiano Ronaldo (476) oraz Antoine’a Griezmanna (414).

W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze Kylian Mbappe, Lionel Messi, Mohamed Salah, Raphael Varane, Eden Hazard, Kevin De Bruyne i Harry Kane.

- W czasie całej kariery zawsze widziałem, że trzeba ciężko pracować i być wytrwałym. Ale jedno zdanie szczególnie utkwiło mi w pamięci - że "najlepsze rzeczy nigdy nie są proste". Zmiana pozycji na boisku, na bardziej defensywną - była bardzo ważna, bo pozwoliła mi na lepsze "czytanie gry" i na większą kreatywność - powiedział Luka Modrić po odebraniu nagrody w paryskim Grand Palais.

Chorwat wygrał w tym roku Ligę Mistrzów z Realem Madryt i zdobył wicemistrzostwo świata z drużyną narodową. Dlatego od początku był jednym z wielkich faworytów głosowania 180 dziennikarzy z całego świata. Już na mundialu w Rosji został wybrany najlepszym graczem, mimo porażki w finale, potem dostał nagrodę na ubiegły sezon w europejskich pucharach, wreszcie Międzynarodowa Federacja Piłkarska przyznała mu nagrodę The Best Football FIFA.

A zatem jest to zdecydowanie rok Chorwata, który zebrał wszystkie najważniejsze wyróżnienia indywidualne. Choć Złota Piłka jest z pewnością najbardziej prestiżowym z nich.

Tym bardziej, że Modrić jest dopiero pierwszym Chorwatem (i w ogóle pierwszym zawodnikiem z Bałkanów) na najwyższym stopniu podium. Przed dwudziestoma laty w czołówce był już Davor Suker, też po znakomitym mundialu’98, ale nie miał szans z Zinedine’m Zidanem. Tym razem filigranowy rozgrywający pokonał całą armadę francuskich mistrzów świata, którzy byli typowani do zwycięstwa: Antoine’a Griezmanna, Kyliana Mbappe oraz Raphaela Varane’a.

33-letni wychowanek Dinama Zagrzeb zaczął wielką przygodę z piłką w 2006 roku. Już wcześniej występował w reprezentacji młodzieżowej swojego kraju, ale jego talent został bardzo szybko zauważony i selekcjoner Zlatko Kranjcar zabrał go na mundial do Niemiec.

Rozegrał tam swoje dwa pierwsze mecze na mistrzostwach świata.

Rok później, wespół z kolegami z drużyny narodowej, wyeliminował Anglików z Euro 2008 i przede wszystkim wpadł w oko działaczom Tottenhamu. Poprzez podobieństwo fizyczne zaczęto go również porównywać do Johana Cruyffa. W drugim sezonie w Tottenhamie został graczem mniej ofensywnym, ale z większą wizją na boisku, w środku pola.



W Londynie grał przez cztery lata, gdy sieci zarzucił na niego Real Madryt i to w Hiszpanii doszło do pełnego rozkwitu talentu Chorwata. W tym czasie wygrał cztery Ligi Mistrzów, będąc w każdym sezonie absolutnie kluczowym zawodnikiem. Ten rok był jednak dla niego perłą w koronie, bo nie tylko zdobył najważniejsze trofeum w europejskiej piłce klubowej, ale jako kapitan doprowadził drużynę narodową do nieoczekiwanego wicemistrzostwa świata. Choć przy okazji miał też wiele szczęścia, gdy w meczu z Danią na początku fazy pucharowej mundialu nie wykorzystał karnego tuż przed końcem dogrywki.

- Złota Piłka dla Luki Modricia na pewno nie jest skandalem - mówi nam Xavier Barret, wieloletni szef działu zagranicznego France Football. - Ma już na koncie inne nagrody, wygrał Ligę Mistrzów, był w finale mistrzostw świata. Głosy na Francuzów się rozproszyły, dlatego Chorwat okazał się najlepszy.

Ostatecznie trzeci w klasyfikacji Griezmann oraz czwarty Mbappe (nie licząc siódmego Varane’a) zdobyli w sumie 761 punktów, czyli o osiem więcej niż Modrić.

Stało się więc to samo, co w latach mundialowych 2010 i 2014, gdy najpierw Messi pokonał mistrzów świata z Hiszpanii (i kolegów z Barcelony, Iniestę i Xaviego), a potem Ronaldo - mistrzów świata z Niemiec.

Zwycięstwo Modricia oznacza również, że zakończyła się 10-letnia dominacja Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Siedem pierwszych miejsc zajęli rzeczywiście zawodnicy, którzy byli najczęściej wymieniani wśród faworytów, choć po wynikach widać, że do tego grona dołączył jeszcze Eden Hazard, ósmy.

Duży spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem zanotował Neymar. Z trzeciego miejsca na podium spadł poza "10", na 12. pozycję. Wato też zauważyć, że dwaj nominowani zawodnicy, Isco i Hugo Lloris nie zdobyli żadnego punktu, czyli ani razu nie byli cytowani.

Jak głosował polski przedstawiciel, czyli Maciej Iwański z TVP Sport? Podium wskazał takie samo jak w ostatecznej klasyfikacji, choć w innej kolejności. Na pierwszym miejscu znalazł się u niego Luka Modrić, ale na drugim Antoine Griezmann, a na trzecim Cristiano Ronaldo. W najlepszej piątce znaleźli się jeszcze Leo Messi i Eden Hazard.



Klasyfikacja Złotej Piłki 2018

1. Luka Modrić (Chorwacja/Real Madryt) 753 pkt

2. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madryt/Juventus Turyn) 476 pkt

3. Antoine Griezmann (Francja/Atletico Madryt) 414 pkt

4. Kylian Mbappe (Francja/PSG) 347 pkt

5. Lionel Messi (Argentyna/Barcelona) 280 pkt

6. Mohamed Salah (Egipt/Liverpool) 188 pkt

7. Raphael Varane (Francja/Real Madryt) 121 pkt

8. Eden Hazard (Belgia/Chelsea) 119 pkt

9. Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City) 29 pkt

10. Harry Kane (Anglia/Tottenham) 25 pkt

11. N’Golo Kante (Francja/Chelsea) 24 pkt

12. Neymar (Brazylia/PSG) 19 pkt

13. Luis Suarez (Urugwaj/Barcelona) 17 pkt

14. Thibaut Courtois (Belgia/Chelsea/Real Madryt) 12 pkt

15. Paul Pogba (Francja/Manchester United) 9 pkt

16. Sergio Aguero (Argentyna/Manchester City) 7 pkt

17. Gareth Bale (Walia/Real Madryt) 6 pkt

Karim Benzema (Francja/Real Madryt) 6 pkt

19. Roberto Firmino (Brazylia/Liverpool) 4 pkt

Ivan Rakitić (Chorwacja/Barcelona) 4 pkt

Sergio Ramos (Hiszpania/Real Madryt) 4 pkt

22. Edinson Cavani (Urugwaj/PSG) 3 pkt

Sadio Mane (Senegal/Liverpool) 3 pkt

Marcelo (Brazylia/Real Madryt) 3 pkt

25. Alisson Becker (Brazylia/Roma.Liverpool) 2 pkt

Mario Mandżukić (Chorwacja/Juventus) 2 pkt

Jan Oblak 2 pkt

28. Diego Godin (Urugwaj/Atletico Madryt) 1 pkt

29. Isco (Hiszpania/Real Madryt) 0 pkt

Hugo Lloris (Francja/Tottenham) 0 pkt

