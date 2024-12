To był kolejny frustrujący kibiców mecz Southampton w Premier League . Po powrocie do elity "Święci" nie potrafią się odnaleźć. Zamykają stawkę z dorobkiem zaledwie pięciu punktów i bilansem bramkowym na poziomie -25. Tylko cztery zespoły w historii Premier League na tym etapie sezonu miały gorszy. W niedzielny wieczór na St.Mary's Stadium przyjechał Tottenham. Londyńczycy wygrali gładko 5:0, strzelając wszystkie gole w pierwszej połowie.

Zarząd niecałe 90 minut po ostatnim gwizdku zwolnił trenera Russella Martina , który na stanowisku przebywał od lipca 2023 roku. Zastał drużynę świeżo po spadku do Championship, ale doprowadził ją ponownie do angielskiej ekstraklasy dzięki wygraniu play-offów. Od sierpnia sprawy jednak nie szły w dobrym kierunku. Zespół popełnił więcej błędów skutkujących strzałami (27) i trafieniami (11) niż jakakolwiek inna drużyna Premier League w tym sezonie.

Russell Martin tuż przed zwolnieniem: "Rozumiem frustrację"

- Rozumiem frustrację, rozumiem też współczesny świat i futbol, to czym on jest i o co w nim chodzi - mówił na konferencji prasowej jeszcze przed zwolnieniem sam Martin.