Podczas uroczystej gali w paryskim Grand Palais poznamy dzisiaj laureata Złotej Piłki, najbardziej prestiżowej nagrody indywidualnej w świecie futbolu. Po raz pierwszy zostaną też przyznane inne wyróżnienia: dla najlepszej zawodniczki minionego roku oraz Trofeum Raymonda Kopy – dla najlepszego piłkarza do 21 lat. Zapraszamy na relację na żywo z paryskiej gali, którą poprowadzi, podobnie jak w ubiegłym roku, David Ginola, były reprezentant Francji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Luka Modrić Piłkarzem Roku FIFA. Wideo © 2018 Associated Press

Uwaga: Relacja nie odświeża się sama, naciśnij F5

Reklama

Wielkim faworytem tegorocznej edycji jest Luka Modrić, chorwacki wicemistrz świata, uznany najlepszym piłkarzem rosyjskiego mundialu. Na nagrodę mają jednak wielką ochotę Francuzi, którzy na mistrzostwach świata okazali się najlepsi. Wśród nich szczególnie: Antoine Griezmann, Kylian Mbappe oraz Raphael Varane. Wyboru dokonali, zgodnie z tradycją, dziennikarze z całego świata, po jednym z każdego kraju. Na wyniki czekają również Cristiano Ronaldo i Leo Messi, którzy w ostatniej dekadzie całkowicie "sprywatyzowali" plebiscyt, zdobywając po pięć cennych statuetek.



Oni zostali nominowani w tym roku

Przypomnijmy nazwiska 30 nominowanych w tym roku: Sergio Agüero (Argentyna/Manchester City), Alisson (Brazylia/Liverpool), Gareth Bale (Walia/Real Madryt), Karim Benzema (Francja/Real Madryt), Edinson Cavani (Urugwaj/PSG), Thibaut Courtois (Belgia/Chelsea/Real Madryt), Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madryt/Juventus Turyn), Kevin de Bruyne (Belgia/Manchester City), Roberto Firmino (Brazylia/Liverpool), Diego Godin (Urugwaj/Atletico Madryt), Antoine Griezmann (Francja/Atletico Madryt), Eden Hazard (Belgia/Chelsea), Isco (Hiszpania/Real Madryt), Harry Kane (Anglia/Tottenham), N'Golo Kante (Francja/Chelsea), Hugo Lloris (Francja/Tottenham), Kylian Mbappe (Francja/PSG), Mario Mandżukić (Chorwacja/Juventus Turyn), Sadio Mane (Senegal/Liverpool), Marcelo (Brazylia/Real Madryt), Lionel Messi (Argentyna/Barcelona), Luka Modrić (Chorwacja/Real Madryt), Neymar (Brazylia/PSG), Jan Oblak (Słowenia/ Atletico), Paul Pogba (Francja/Manchester United), Ivan Rakitić (Chorwacja/Barcelona), Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Sergio Ramos (Hiszpania/Real Madryt), Luis Suarez (Urugwaj/Barcelona), Raphael Varane (Francja/Real Madryt).

Ta lista została ujawniona przez France Football 9 października, głosowanie trwało dokładnie przez miesiąc.



29. miejsce: ex aequo Isco, Hugo Lloris

Są już pierwsze wyniki. Na 29. miejscu znaleźli się w tym roku ex aequo - Isco, hiszpański rozgrywający Realu Madryt oraz francuski bramkarz Hugo Lloris (Tottenham). Isco wygrał w tym roku Ligę Mistrzów, natomiast Lloris, mimo dużego błędu w finale mundialu, był kapitanem i bardzo pewnym punktem nowych mistrzów świata. Jego dwie parady w ćwierćfinale z Urugwajem i w półfinale z Belgią niewątpliwie pomogły Francuzom zachować w tych meczach czyste konto.

28. miejsce: Diego Godin

Na miejscu 28. znalazł się urugwajski obrońca Atletico Madryt Diego Godin, pewny punkt drużyny "Celeste" na rosyjskim mundialu. W klubie Urugwajczyk wygrał Ligę Europy oraz Superpuchar Europy.



25. miejsce: ex aequo Alisson, Mario Mandżukić, Jan Oblak

25. miejsce zajęli ex aequo Alisson Becker, brazylijski bramkarz Liverpoolu, Mario Mandżukić, Chorwat z Juventusu oraz Jan Oblak, słoweński bramkarz Atletico. Alisson dotarł z Romą do półfinału Ligi Mistrzów, potem przeniósł się do Liverpoolu, Jan Oblak zdobył Ligę Europy oraz Superpuchar Europy. Z kolei Mario Mandżukić wywalczył wicemistrzostwo świata.

Regulamin Złotej Piłki

Przypomnijmy regulamin głosowania. Dziennikarze ze 180 krajów wskazywali najlepszą, ich zdaniem, piątkę według zasady: 1. miejsce - 6 pkt, 2. miejsce - 4 pkt, 3. miejsce - 3 pkt itd. W przypadku równej liczby punktów Złotą Piłkę dostaje zawodnik częściej cytowany na pierwszym miejscu.

22. miejsce: ex aequo Edinson Cavani, Sadio Mane, Marcelo

Edinson Cavani (Urugwaj/PSG) strzelił w tym roku 47 goli we wszystkich rozgrywkach, został królem strzelców Ligue1, zdobył też dwie kluczowe bramki przeciwko Portugalii na mundialu w Rosji. Senegalczyk Sadio Mane trafił do siatki aż 10 razy w ostatniej edycji Ligi Mistrzów i doszedł z Liverpoolem do finału, natomiast Marcelo wygrał Ligę Mistrzów z Realem Madryt oraz był ćwierćfinalistą mistrzostw świata.



19. miejsce: ex aequo Roberto Firmino, Ivan Rakitić, Sergio Ramos

Roberto Firmino strzelił w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów 11 goli i miał 9 asyst. Z Liverpoolem doszedł do finału. Ivan Rakitić to chorwacki wicemistrz świata, kluczowy zawodnik środka pola, z Barceloną wygrał mistrzostwo Hiszpanii. Z kolei Sergio Ramos to przede wszystkim kapitan Realu, zdobywcy Ligi Mistrzów, po raz trzeci z rzędu.

Zdjęcie Faworyci o zdobycia Złotej Piłki / AFP

Klasyfikacja Złotej Piłki 2018

19. Roberto Firmino (Brazylia/Liverpool)

Ivan Rakitić (Chorwacja/Barcelona)

Sergio Ramos (Hiszpania/Real Madryt)



22. Edinson Cavani (Urugwaj/PSG)

Sadio Mane(Senegal/Liverpool)

Marcelo(Brazylia/ Real Madryt)



25. Alisson Becker (Brazylia/Roma/Liverpool)

Mario Mandżukić (Chorwacja/Juventus Turyn)

Jan Oblak (Słowenia/Atletico Madryt)



28. Diego Godin (Urugwaj/Atletico Madryt)

29. Isco (Hiszpania/Real Madryt)

Hugo Lloris (Francja/Tottenham)