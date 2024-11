Z tej edycji Ligi Narodów i wyjazdu do Szkocji również będzie podobnie . Biało-Czerwoni wygrali bowiem pierwszy mecz ze Szkotami po fantastycznym występie Nicoli Zalewskiego. Później było już tylko gorzej i do ostatniego meczu rozgrywek ze... Szkotami podchodziliśmy w sytuacji mało komfortowej.

Piątkowski broni Probierza. Stanowczo

Do utrzymania nadziei na pozostanie w dywizji A kadra prowadzona przez Michała Probierza potrzebowała przynajmniej remisu. Na ten długo się nie zapowiadało, aż z dystansu huknął prosto w okienko bramki gości Kamil Piątkowski i bramkarz w końcu nie miał nic do powiedzenia. Niestety jednak w doliczonym czasie gry Szkoci strzelili na gola na 2:1 i Polacy mecz zakończyli ze zwieszonymi głowami.

Jako pierwszy przed kamerami stanął właśnie Piątkowski. - Ta rozmowa miała przebiegać w innym tonie, ale sport jest brutalny. Trzeba to przyjąć na klatę i wyciągnąć wnioski, zobaczyć, co mogliśmy zrobić lepiej i w przyszłości nie dopuścić do straty takiego gola w doliczonym czasie gry. To był koszmarny błąd, musimy to sobie powiedzieć - rozpoczął nasz defensor w rozmowie z TVP Sport.