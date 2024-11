Nerwy Zalewskiego, długo nie mógł się uspokoić. Wszystko się nagrało

"Biało-Czerwoni" musieli co najmniej zremisować ze Szkotami, by utrzymać się w najwyższej dywizji. Początek pokazał, iż będzie to misja trudna do wykonania. Przyjezdni szybko objęli prowadzenie. Dopiero po piętnastominutowej przerwie podopieczni Michała Probierza zaczęli grać na miarę swoich możliwości. Kamil Piątkowski doprowadził do wyrównania, dzięki czemu "Orły" ponownie awansowały w tabeli na lokatę premiowaną grą w barażach o pozostanie wśród elity. Korzystny rezultat niestety nie utrzymał się do ostatniego gwizdka.