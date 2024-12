Nie pomógł udany debiut Polaka. Lider powiększa przewagę na Anfield

Dla fanów Liverpool u to był idealny Boxing Day. Po zasłużonej wygranej 3-1 z Leicester City ich drużyna jest zdecydowanym liderem Premier League. We wcześniejszych sobotnich meczach najgroźniejsi rywale nie punktowali m.in., Chelsea sensacyjnie przegrała z Fulham 1-2 .

Już w 4. minucie debiutujący w Premier League , polski bramkarz Jakub Stolarczyk wygarnął piłkę spod nóg Curtisowi Jonesowi. W kolejnej akcji, która była pierwszą w wykonaniu "Lisów" w tym meczu Anfield zamilkło - Stephy Mavididi dośrodkował, piłkę przejął Jordan Ayew , uderzył na bramkę, a piłka po otarciu od Virgila Van Dijka wpadła do siatki "The Reds". Sensacyjne prowadzenie Leicester. Ligowe granie w Boxing Day jest brytyjską tradycją, tradycyjnie angielska była również mgła która spowiła legendarny stadion w mieście Beatlesów.

Liverpool pokonał Leicester City 3-1

Momentami ciężko było dostrzec co dzieje się w polu karnym. "Lisy" broniły się rozsądnie, miały też sporo szczęścia, gdy po strzale głową Andy’ego Robertsona piłka trafiła w słupek, a po uderzenia Mohameda Salaha w poprzeczkę. Gdy wydawało się, że do przerwy Leicester będzie sensacyjnie prowadzić, Cody Gakpo wyrównał strzałem którego nie obroniłby żaden bramkarz na świecie.

W drugiej połowie obrona "Lisów" wytrzymała niecałe cztery minuty - Alexis Mac Allister dosłownie trafił w linię biegu Curtisa Jonesa, który nie miał problemu z trafieniem do bramki. Trwał napór lidera tabeli ligi angielskiej, ale Jakub Stolarczyk utrzymywał gości w meczu udanymi paradami. Polak nie miał nic do powiedzenia w 68. minucie, gdy do jego siatki trafił Gakpo, wcześniej jednak była pozycja spalona. Co się odwlecze to nie uciecze - w końcówce spotkania wynik na 3-1 ustalił Mohamed Salah, bramka do złudzenia przypominała pierwszą dziś dla Liverpoolu.