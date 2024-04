To była w zasadzie tylko formalność, ale wreszcie stało się to faktem. Szymon Marciniak - jako jedyny Polak - znalazł się wśród arbitrów głównych nominowanych przez UEFA do prowadzenia spotkań podczas tegorocznych mistrzostw Europy. W zespole naszego sędziego znaleźli się asystenci - Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Spośród arbitrów VAR wyróżnieni zostali natomiast Bartosz Frankowski oraz Tomasz Kwiatkowski, którzy także pojadą na Euro 2024.