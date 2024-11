Absolutne kuriozum ws. Świderskiego. Wielka kompromitacja. Jest głos z polskiej szatni

Piątkowy mecz Ligi Narodów z Portugalią skończył się dla reprezentacji Polski nie tylko bolesną klęską sportową, ale i organizacyjną. W wyniku kuriozalnej pomyłki na boisko nie mógł wejść przygotowany do gry Karol Świderski, ponieważ... omyłkowo nie został zgłoszony do kadry meczowej. Po spotkaniu do dziennikarzy wyszedł selekcjoner Michał Probierz, zabierając głos w tej sprawie. Krótko powstałe zamieszanie skomentowali także Jakub Kiwior oraz Adam Buksa, który musiał wkroczyć do akcji zamiast swojego kolegi z linii ataku.