Burza pod wpisem Anny Lewandowskiej. Pokazała fotkę z Robertem i się zaczęło

Kontuzja Roberta Lewandowskiego stała się jednym z głównych tematów przed piątkowym meczem z Portugalią. Dość sceptycznie do całej sytuacji podszedł m.in. Zbigniew Boniek . "Oglądałem cały mecz i też nic niepokojącego nie widziałem. Robert ma 36 lat, pewnie go te plecy pobolewają. Ale jakby to były dwa mecze o tytuł mistrza świata, to nie przyjechałby na zgrupowanie? Chce sobie troszeczkę odpuścić, troszeczkę się podleczyć. Jego sprawa. Rozumiem go, bo nie można w tym wieku grać wszystkiego od A do Z i nie mieć żadnych dolegliwości zdrowotnych. Musimy sobie radzić bez Roberta. Wielkiej kontuzji nie ma i wszyscy o tym doskonale wiemy. Nie mówię, że Robert udaje. Ale trudno mi uwierzyć, że ktoś kończy mecz w 90. minucie i ma tak wielką kontuzję, że nie może grać" - stwierdził w programie “Prawdy Futbolu".