Były reprezentant mocno o kadrze i Probierzu przed kluczowym meczem. "Cofamy się w rozwoju"

Piłkarska reprezentacja Polski nie ma za sobą najlepszego czasu - co prawda w październiku "Biało-Czerwoni" pokazali wiele chęci do walki i ostatecznie zdołali zremisować 3:3 z Chorwacją w Lidze Narodów, ale dokładnie miesiąc później w swym kolejnym występie po raz drugi we wspomnianych rozgrywkach przegrali z Portugalią.