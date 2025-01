Świderski chce uciec z USA. Kolejny klub wchodzi do gry. To absolutny gigant

Cel Karola Świderskiego na najbliższe tygodnie do powrót do Europy. Jeśli mógłby dowolnie wybierać, wskazałby na Serie A. Ten kierunek wydaje się prawdopodobny, bo polskim napastnikiem zainteresowani są szefowie Hellas Werona. Do gry o zawodnika wchodzi jednak jeden z gigantów. Jak informuje serwis gazzetta.gr, "Świder" znalazł się na celowniku Panathinaikosu Ateny.