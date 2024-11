Mecz Brazylii przerwany. Piłkarze nie mogli uwierzyć w to, co widzą na murawie

Do niecodziennego incydentu doszło w trakcie spotkania Wenezuela - Brazylia w eliminacjach MŚ. W doliczonym czasie gry, przy stanie 1:1, włączyły się boiskowe zraszacze. Arbiter zmuszony został do przerwania meczu, a piłkarze "Canarinhos" wpadli w furię. Niemal ramię w ramię z pretensjami do sędziego technicznego ruszyli Vinicius Junior i Raphinha. Grę ostatecznie wznowiono, ale zaskakujący rezultat nie uległ już zmianie.