Przed meczem Polaków nadeszły zaskakujące wieści. As kadry Probierza w roli głównej

Reprezentacja Polski w ostatnich miesiącach nie zachwycała, a na wielu kadrowiczów Michała Probierza spadała fala krytyki. Tej uniknął Kacper Urbański, który przebojem wszedł do drużyny i stał się jej pewnym punktem. To właśnie utalentowany 20-latek miał znaleźć się na celowniku jednego z włoskich gigantów, co w jednym z wywiadów zasugerował Jacek Góralski. Te sensacyjne doniesienia potwierdził później dziennikarz Mirko Di Natale.