Kuriozum. Wulgarna reklama meczu Polaków. Niebywałe, co wymyślili. "Założę się"

Porto jest piękne. Czy taka sama będzie gra Polaków na tutejszym Estádio do Dragão? To pytanie, które aż ciśnie się na usta w oczekiwaniu na dzisiejszy mecz z Portugalią. By umilić sobie czas przed poznaniem kluczowej dla nas odpowiedzi, warto zerknąć w miejscowe media, by dowiedzieć się, w jakich nastrojach do piątkowej potyczki przystąpią gospodarze. Lokalne media żyją wizją rychłego awansu do ćwierćfinału Ligi Narodów i plagą kontuzji w obu ekipach. A w oczy rzuca się także wulgarna reklama dzisiejszego starcia.