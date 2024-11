Polacy grają mecz o wszystko. Wiele się zmieniło, nie jesteśmy faworytami

Polacy w poniedziałek grają o szansę na pozostanie w dywizji A Ligi Narodów. Naszym rywalem na PGE Narodowym w Warszawie będzie Szkocja. Obie drużyny zgromadziły dotychczas po cztery punkty, ale ponieważ to "Biało-Czerwoni" wygrali w Glasgow, to im wystarczy nawet remis, by pozostać na trzecim miejscu, które daje baraże. Porażka oznacza natomiast nasz spadek. - Trudno określić, kto jest faworytem. Jeszcze kilka tygodni temu powiedziałbym, że zdecydowanie Polacy. W międzyczasie jednak oba zespoły osiągnęły różne wyniki - powiedział Tom Hateley, były angielski piłkarz grający swego czasu klubach Ekstraklasy.