Rozbudowany interaktywny tryb statystyk sportowych w Polsat Box Go

Jeszcze więcej informacji o meczach Ligi Konferencji UEFA, Ligi Europy UEFA oraz PlusLigi. W Polsat Box Go, którego bogata oferta sportowa cieszy się dużą popularnością, piłkarskie i siatkarskie mecze można oglądać z rozbudowaną funkcjonalnie interaktywną nakładką. To dostęp na żywo do aktualnych, ciekawych informacji dotyczących transmitowanego spotkania, takich jak ustawienie zawodników na boisku, składy drużyn, gole czy asy serwisowe. Tryb statystyk można włączać podczas wybranych spotkań Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji UEFA oraz PlusLigi. W najbliższych dniach będą to m.in. spotkania Asseco Resovii Rzeszów, ZAKSY Kędzierzyn-Koźle czy Aluron CMC Warty Zawiercie, która w zeszłym sezonie PlusLigi zajęła drugie miejsce.