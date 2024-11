Przed poniedziałkowy meczem Polska - Szkocja sytuacja w grupie Ligi Narodów jest niezwykle ciekawa, a przy tym korzystna dla nas. Obie ekipy rywalizują bowiem bezpośrednio o trzecie miejsce, które pozwala uniknąć bezpośredniego spadku do dywizji B, za to kieruje do baraży o utrzymanie. "Biało-Czerwonym" do spełnienia tego celu wystarczy tylko remis. Rywale za to muszą wygrać.