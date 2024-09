Gigantyczna dramaturgia w Glasgow. Pięć goli i ogromne szczęście reprezentacji Polski

Z wielkimi nadziejami, a jeszcze większym zaangażowaniem Polacy przystąpili w czwartek do rywalizacji ze Szkocją w ramach 1. kolejki Ligi Narodów. Choć rywal wskazywany był jako faworyt, podopieczni Michała Probierza zdawali sobie sprawę, że zdecydowanie jest w ich zasięgu. W końcu Biało-Czerwoni na Euro 2024 zaprezentowali się w dużo bardziej wymagającej grupie o niebo lepiej . A zakończyli turniej z takim samym dorobkiem punktowym.

Rewelacyjny początek meczu w Glasgow. Polacy potrzebowali 9 minut

Z perspektywy Michała Probierza trudno było sobie wymarzyć lepszy początek meczu. Polacy już w 9. minucie wyszli na prowadzenie , a w objęciach kolegów utonął Sebastian Szymański . Gracz Fenerbahce otrzymał przed polem karnym podanie od Lewandowskiego i przymierzył na tyle celnie, że piłka po odbiciu od słupka wpadła do siatki. Wyraźnie spóźniony z interwencją był Angus Gunn .

Radość z prowadzenia niestety nie trwała długo. Wystarczył jeden stały fragment, nieupilnowany w polu karnym rywal i zrobiło się 1:1. Scott McTominay urwał się obrońcom i trafił do siatki, ale na nasze szczęście doszło w tej sytuacji do zagrania ręką. Bramka nie została uznana.

Gol 31 sekund po zmianie stron. Koszmarne 45 minut Polaków

Bliski dubletu w 59. minucie był Sebastian Szymański. Pomocnik urwał się rywalom, oddał kolejny mocny strzał z dystansu i tym razem zabrakło centymetrów. Widać w nim było jednak ogromną chęć do gry. Niestety to rywale cieszyli się niedługo później z gola. Po składnej akcji do siatki trafił Scott McTominay, a Polacy roztrwonili dwubramkowe prowadzenie. Rywale wyraźnie byli na fali, a kolejne zmiany Michała Probierza sugerowały, że gramy już na utrzymanie remisu.