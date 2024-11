Rozbili Polaków w puch i... to już koniec. Ronaldo podziękował. Kibice zdumieni

Cristiano Ronaldo nie weźmie udziału w poniedziałkowym meczu Chorwacja - Portugalia, który zamyka rywalizację grupową w Lidze Narodów. Jak informuje madrycki "As", 39-letni gwiazdor opuścił drużynę narodową i wrócił do Arabii Saudyjskiej. Kibice obu reprezentacji nie kryją rozczarowania. Selekcjoner portugalskiej kadry, Roberto Martinez, zamierza wystawić do gry odmłodzoną jedenastkę. Jego zespół ma zapewnione pierwsze miejsce w tabeli bez względu na wynik ostatniej potyczki.