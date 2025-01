Cały świat zachwycił się bramką Polaka, najpiękniejsza na świecie. Absolutny przełom

- Za 10 - 15 lat nie będę już grał w piłkę, ale chcę czuć, że zrobiliśmy wszystko, by pokazać, że niepełnosprawność to nie jest wykluczenie ze społeczeństwa. A wręcz przeciwnie - dzięki niemu możesz poznać wielu wspaniałych ludzi, zwiedzić mnóstwo państw i przy okazji zdobyć jakieś trofea - uśmiecha się Igor Woźniak, który urodził się bez prawej ręki.

- W naszej lidze gra ok. 150 zawodników - 100 z Polski i 50 obcokrajowców i jest ona uważana za najlepszą w Europie, bo jest wyrównana i dobrze zorganizowana. Do tego występujemy na fajnych stadionach, mecze są transmitowane. Mamy naprawdę ciekawą ligę, ale liczę, że polskich zawodników będzie coraz więcej - podkreśla Woźniak.

Gol Marcina Oleksego wielką promocją ampfutbolu

- Pamiętam, że jak zaczynałem grać w ampfutbol, to powiedziałem chłopakom, że zrobię coś fajnego dla tej dyscypliny. No i zrobiłem - uśmiechał się Oleksy w rozmowie z Canal+. - Gdy piłka do mnie leciała, już wiedziałem, co chcę z nią zrobić. To była magia...