Przewrót w życiu Nicoli Zalewskiego. To już kolejny, decyzja zapadła

Nicola Zalewski już latem tego roku znalazł się w trudnej sytuacji. Polakowi pozostawał bowiem ledwie rok obowiązywania kontraktu, którym jest aktualnie związany z AS Romą. Zarząd klubu właśnie naszego kadrowicza wytypował na tego, którego trzeba spieniężyć. Zalewski jednak uparcie twierdził, że nigdzie z Rzymu nie ma zamiaru aktualnie odchodzić i jego celem jest pozostanie w klubie. Nasz zawodnik jednak, jak na razie nie był skłonny podpisać nowej umowy z klubem z "Wiecznego Miasta".

Właśnie z tego wzięły się jego potężne kłopoty, które pojawiły się po wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Nicola bowiem został wykluczony z dynamiki pierwszego zespołu, jako forma kary za brak chęci do odejścia i zapewnienia klubowi zarobku, a także ewentualnego przedłużenia kontraktu. Te problemy na całe szczęście śmiało możemy nazwać mianem "tymczasowych". Po kilku tygodniach bowiem nasz wahadłowy wrócił do treningów i gry.

Claudio Ranieri trenerem AS Roma. Ważna zmiana dla Zalewskiego

Problem w tym, że forma Zalewskiego w AS Roma jest bardzo daleka od tej, którą prezentuje on w reprezentacji Polski i urodzony w malowniczym Tivoli zawodnik niestety regularnie zbierał od kibiców porcje gwizdów, ale na te w ostatnich spotkaniach zasłużyli także jego koledzy. W związku z tym władze klubu z Rzymu podjęły decyzję o rozstaniu z trenerem Ivanem Juriciem . Chorwat na stanowisku spędził niecałe dwa miesiące i pozostawił po sobie mnóstwo złych odczuć.

Rzymianie rozpoczęli więc poszukiwanie nowego szkoleniowca i w tym kontekście pojawiało się mnóstwo nazwisk. Od Grahama Pottera, przez Ivana Terzicia aż do zwolnionego niedawno Erika ten Haga. Ostatecznie wybór padł jednak na legendę. Mowa o Claudio Ranierim, który zdawał się już być na trenerskiej emeryturze. "Claudio Ranieri jest nowym menadżerem pierwszego zespołu AS Roma. Witamy w domu, mistrzu! " - takimi słowami Roma przywitała swoją legendę.

Ranieri już w przeszłości pracował w zespole z Rzymu. Miało to miejsce w latach 2009 - 2011. Wówczas poprowadził drużynę łącznie w 84 spotkaniach. Średnio zdobywał 1,87 punktu. Największym trenerskim sukcesem 73-latka jest oczywiście zdobycie mistrzostwa Premier League z Leicester City. Być może to właśnie doświadczony Włoch będzie kluczem do poprawy formy Zalewskiego na poletku klubowym.