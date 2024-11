Polska kompletnie rozbita. Portugalczycy dali bolesną lekcję piłki

Reprezentacja Polski do lat 19 w tym momencie w dużej mierze opiera się na zawodnikach z rocznika 2006. To Ci piłkarze, którzy w maju 2023 roku zachwycali całą Polskę swoją niesamowitą grą na młodzieżowych mistrzostwach Europy do lat 17. Wówczas drużyna prowadzona była przez trenera Marcina Włodarskiego.