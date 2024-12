Polki broniły się jak lwice, ale co zrobiła Pajor. Ten gol przejdzie do historii

Ewa Pajor sprawiła sobie piękny prezent na 28. urodziny. Polska napastniczka wcześniej nie wykorzystywała okazji w drugim spotkaniu barażowym z Austrią, ale w ostatnich minutach przypieczętowała awans Polski do mistrzostw Europy. To będzie pierwszy raz, gdy Biało-Czerwone zagrają na tej imprezie. Gola strzeliła w doliczonym czasie gry - do końca meczu zostały wtedy trochę ponad dwie minuty.