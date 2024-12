Reprezentantki Polski w piłce nożnej mają co świętować - we wtorkowy wieczór zapewniły sobie awans na mistrzostwa Europy 2025. W piątek pokonały Austrię w Gdańsku 1:0 po golu Natalii Padilli-Bidas. W rewanżu rozgrywanym w Wiedniu padł identyczny wynik. Tym razem na listę strzelczyń wpisała się Ewa Pajor.

- Wszystkie czekałyśmy na to bardzo długo, cała polska piłka kobieca na to czekała. Awans był celem, gdy przychodziła do nas Nina Patalon. Jestem przeszczęśliwa z tego zespołu, niesamowicie wzruszona. To coś pięknego, jestem cała w emocjach. Kibice byli tutaj na stadionie i mocno nas wspierali - powiedziała dla TVP Sport.