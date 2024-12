Wspaniały awans Polek na wielką imprezę. Ewa Pajor ze złotym golem w urodziny

Mecz był bardzo wyrównany, najważniejsze że skończyło się "happy endem". W 7. minucie zdobywczyni "złotej bramki" w pierwszym meczu w Gdańsku, Natalia Padilla-Bidas z najbliższej odległości strzelała za bramkę. Jej strzał obroniła bramkarka Manuela Zinsberger , a dobitka Eweliny Kamczyk trafiła jedynie w boczną siatkę. Polki miały na ten mecz plan nakreślony przez selekcjonerkę Ninę Patalon i konsekwentnie go realizowały - strategia zawierała zakładanie wysokiego pressingu.

Było dużo nerwowości, widowisko nie należało do najpiękniejszych. W meczach o tak wysoką stawkę nie ma co liczyć na finezję, liczy się przygotowanie mentalne i to kto lepiej zniesie wojnę nerwów.