FIFA za nic ma protesty piłkarzy i kibiców. Ta decyzja doprowadzi do wściekłości

Mistrzostwa świata w Katarze przetarły szlaki

W Arabii Saudyjskiej może dojść do jeszcze poważniejszych przesunięć w terminarzu

Rozegranie go latem ponownie nie wchodzi w grę ze względu na warunki pogodowe. Tym razem nie uda się też zorganizować go na przełomie listopada i grudnia. W 2034 roku ramadan przypada bowiem na czas od 11 listopada do 10 grudnia i na ten moment Saudyjczycy ani myślą rezygnować z celebracji swojego święta dla dobra futbolu. Wobec tego wspomniane źródła przekonują, że trwają poważne rozmowy na temat przyspieszenia mundialu o niemal dziesięć miesięcy i rozegranie go w styczniu. W lutym rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie w Utah, więc do tej pory turniej piłkarski musi zostać zakończony. To trudniejsze o tyle, że będzie to pierwsza edycja MŚ, w której udział weźmie aż 48 drużyn - do tej pory było ich "zaledwie" 32. Wobec tego impreza potrwa aż 38 dni.