Iga Świątek pod nieobecność związaną z dochodzeniem ws. wykrytej u niej trimetazydyny, po którym Polka została zawieszona na miesiąc, nie wystartowała w kilku turniejach i ostatecznie straciła prowadzenie w rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki. Polka od początku nowego sezonu będzie jednak sukcesywnie pracowała na to, by odzyskać fotel liderki, co w swojej zapowiedzi zauważyła WTA.